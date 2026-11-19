Personal médico recorre aulas inmunizando contra dengue sarampión y papiloma pidiendo autorización previa de padres

Pucallpa.- Se hace un llamado urgente a los padres y madres de familia de Pucallpa y de toda la provincia de Coronel Portillo. Con el objetivo de prevenir complicaciones por enfermedades graves en niños y adolescentes, equipos de enfermeras y trabajadores de salud acuden a cada institución educativa para inmunizarlos durante su jornada de clases.

Durante estos recorridos por las aulas, los especialistas aplican dosis contra el dengue, el sarampión y el virus del papiloma humano (VPH). La inmunización se realiza considerando tanto la edad de cada escolar como el esquema de vacunación pendiente que deba completar.

Ante esta campaña, se solicita a los apoderados que recuerden firmar la hoja de autorización enviada por la escuela. Asimismo, es indispensable mandar a los menores con su documento de identidad o su carné de vacunación para garantizar una atención ágil y sin inconvenientes.

Las jornadas continuarán desarrollándose en centros educativos estatales y particulares de toda la jurisdicción. Esta labor se ejecuta en estrecha coordinación con directores y docentes para asegurar que ningún estudiante quede vulnerable ante el dengue y otras afecciones.

Finalmente, se consulta a los padres si ya suscribieron el consentimiento para que sus hijos reciban sus vacunas en la escuela. También se les invita a compartir sus experiencias y difundir este comunicado entre otros grupos de familias.

Fuente: Oriental TV+.