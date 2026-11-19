Gobierno Regional de Loreto verifica origen legal y documentación forestal de trozas transportadas por río

Loreto.- Un total de ciento cincuenta y ocho trozas de madera de la especie capinuri, equivalentes a un volumen de 327.840 metros cúbicos, fueron examinadas en una acción de control forestal ejecutada en el distrito de Pebas. Este cargamento maderable se trasladaba a bordo de la embarcación M/CH CALA, identificada con la matrícula IQ-22664.

Según los datos recabados, el producto forestal provenía de la Comunidad Nativa Cajocuma. Dicha localidad se encuentra situada en la jurisdicción del distrito de San Pablo, dentro de la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

La diligencia de supervisión fue liderada por el Gobierno Regional de Loreto a través de la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de Mariscal Ramón Castilla. El personal técnico especializado evaluó las especificaciones físicas de las piezas de madera durante la intervención.

Asimismo, los fiscalizadores comprobaron la validez del título habilitante y de la Guía de Transporte Forestal correspondiente. Con estas acciones se busca acreditar la procedencia lícita de la carga y fortalecer el control contra la extracción ilegal de recursos del bosque.

Fuente: Diario Ímpetu.