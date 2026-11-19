Alianza regional llevará agua segura a miles de pobladores y protegerá la salud infantil local

Pucallpa.- El Gobierno Regional de Ucayali y la Asociación Peruana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (ASPERSUD) suscribieron un convenio de colaboración. Esta alianza tiene como propósito poner en marcha el proyecto WE26PER0013 en comunidades rurales ucayalinas.

La iniciativa consiste en edificar pozos tubulares equipados con tecnología solar para abastecer de agua potable a sectores rurales. En total, se pondrán en funcionamiento veinticinco pozos con sistemas solares para garantizar agua segura a 8560 ciudadanos.

Según indicó la autoridad regional, este avance facilitará que los niños menores de cinco años cuenten con agua tratada. El acceso a este recurso esencial será clave para cuidar el bienestar de la población más vulnerable.

Asimismo, se proyecta una disminución del cuarenta por ciento en los cuadros diarreicos dentro de las áreas beneficiadas. La obra también ayudará a reducir otras infecciones asociadas al consumo de agua no apta o contaminada.

Con este acuerdo interinstitucional, se busca fortalecer el desarrollo de las localidades intervenidas mediante infraestructura sostenible. De este modo, se promueve una mejor calidad de vida y mayor prevención sanitaria en la región.

Fuente: Gobierno Regional de Ucayali.