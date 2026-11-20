Unidad de Gestión Forestal y Fauna Silvestre Leoncio Prado y FEMA actúan contra tráfico ilegal

Huánuco.- El Gobierno Regional de Huánuco, por medio de la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de Leoncio Prado (UGFFS-LP), intervino en una inspección sorpresa en locales de comida ubicados en el caserío Honolulo. Esta diligencia se realizó trabajando de manera conjunta con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

En el transcurso de la acción se consiguió decomisar cerca de diez kilogramos de carne proveniente de fauna silvestre. El producto incautado correspondía a especies como lagarto y picuro.

Con este decomiso se consolidan las medidas orientadas a enfrentar la venta no autorizada de animales silvestres. La fiscalización apunta directamente a desincentivar prácticas que afectan la vida silvestre de la zona.

El Gobierno Regional de Huánuco prosigue con sus esfuerzos permanentes para resguardar y conservar las especies silvestres. Estas labores buscan garantizar la preservación del patrimonio natural en el ámbito de su intervención.

La presencia de las autoridades ambientales y fiscales en el caserío Honolulo refuerza el control sobre establecimientos gastronómicos. De este modo se fortalece la vigilancia frente al comercio ilegal de fauna silvestre.

Fuente: Dirección Regional de Agricultura.