Los moradores llegaron hasta la Comisaría de San Fernando para expresar su rechazo a una posible intervención.

Manantay.- Moradores del caserío Belén, sector Milagros, llegaron hasta las instalaciones de la Comisaría de San Fernando en Manantay para expresar su rechazo a la posible ejecución de una defensa posesoria solicitada por Laura Aquepucho, identificada como gerenta general de la empresa Global Financiera.

Los pobladores manifestaron su preocupación ante una eventual intervención policial relacionada con un terreno que, según sostienen, se encuentra judicializado desde el año 2024. Asimismo, indicaron que existen tres denuncias formalizadas vinculadas al conflicto por la posesión del predio.

Piden respetar el proceso judicial

De acuerdo con lo expresado por Keren Carpio Carpio, los moradores cuestionan que personal de la Comisaría de San Fernando participe en acciones relacionadas con la defensa posesoria, pese a que, según señalan, la controversia sobre el terreno se encuentra sometida a conocimiento de las autoridades judiciales.

En ese sentido, los vecinos consideran que cualquier intervención debería esperar a que se resuelva el proceso correspondiente, a fin de evitar posibles enfrentamientos o situaciones que perjudiquen a las familias que ocupan el sector.

Solicitan que no se ejecute ningún desalojo

Los moradores del caserío Belén hicieron un llamado a las autoridades policiales y a las instituciones competentes para que se respete el debido proceso y se evite cualquier desalojo o intervención mientras no exista una decisión de la autoridad correspondiente.

La preocupación de los pobladores gira en torno a que se produzca una intervención antes de que se esclarezca legalmente la controversia sobre el terreno.

Cabe precisar que los cuestionamientos y antecedentes mencionados corresponden a la versión proporcionada por los moradores. La situación legal del predio, el alcance de las denuncias y la solicitud de defensa posesoria deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes, así como por las partes involucradas.

Fuente: Portal de Noticias Pucallpa