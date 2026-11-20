Capacitación en Chalacalá promueve agricultura sostenible mediante multiplicación de Trichoderma harzianum en plantaciones de Sullana

Piura.- La jornada formativa tuvo lugar en el sector Chalacalá y se centró en enseñar cómo reproducir Trichoderma harzianum. Este microorganismo funciona como un hongo aliado para el control biológico dentro de las áreas cultivadas.

Los agricultores dedicados al cultivo de banano en Sullana adquirieron conocimientos prácticos para multiplicar estos agentes benéficos. De este modo, incorporan herramientas orientadas a mantener sus campos bajo criterios de sostenibilidad.

El uso de Trichoderma harzianum se vincula directamente con el cuidado sanitario de las plantaciones. Aplicar manejo biológico ayuda a fortalecer las parcelas sin depender exclusivamente de métodos convencionales.

La iniciativa impulsa una producción agrícola más responsable en la zona de Chalacalá y su entorno. Fomentar la reproducción local de microorganismos útiles facilita que los productores apliquen estas prácticas en sus propios terrenos.

Fuente: AgroPress.