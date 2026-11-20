Estudio liderado por el Dr. Pablo Juan Franco León en cerro Yeseras revela riqueza natural peruana

Tacna.- La riqueza biológica del Perú vuelve a asombrar con el hallazgo de una lagartija nunca antes descrita, bautizada como Liolaemus illapa. El registro ocurrió en las zonas de tillandsiales de Cerro Yeseras, en el distrito tacneño de Locumba.

Este avance científico fue producto de un proceso de exploración y estudio que se extendió por casi dos años. La investigación estuvo encabezada por el Dr. Pablo Juan Franco León, con la participación de integrantes del grupo ADERISA y expertos de entidades científicas sudamericanas.

Para llevar a cabo el trabajo se contó con el permiso oficial otorgado por el SERFOR. Este hallazgo amplía la comprensión sobre la fauna silvestre que habita en territorio peruano.

Asimismo, la identificación de esta especie subraya el valor de profundizar en la investigación científica. También resalta la necesidad de proteger y preservar los entornos naturales del país.

La noticia de este aporte a la ciencia y a la biodiversidad regional ha sido difundida con etiquetas vinculadas a Tacna, la investigación y la vida silvestre. El descubrimiento confirma el potencial ecológico aún por conocer en distintos rincones del Perú.

Fuente: Pucallpa tv.