Refacción demandó una inversión de S/ 35,731.40 y beneficiará a cientos de moradores.

Pucallpa.- Más de 480 moradores del asentamiento humano 12 de Abril, ubicado en el Bloque 9 del distrito de Callería, cuentan con un local comunal renovado para desarrollar sus reuniones y actividades vecinales, luego de que la alcaldesa provincial de Coronel Portillo, Janet Castagne Vásquez, hiciera entrega de esta infraestructura el pasado 17 de noviembre.

La intervención municipal demandó una inversión de S/ 35,731.40 y comprendió una serie de trabajos destinados a recuperar y mejorar las condiciones del establecimiento, que constituye un importante espacio de encuentro para las familias de este sector.

Entre las labores ejecutadas figuran el retiro y reemplazo de horcones y calaminas deterioradas, reforzamiento de la estructura de madera, instalación de cielo raso, mejoramiento de paredes y construcción de piso de concreto.

Asimismo, se realizaron trabajos de pintura, colocación de puertas y ventanas, renovación de las instalaciones eléctricas y acondicionamiento de la vereda y del sistema de drenaje pluvial.

Durante la entrega, Janet Castagne destacó la coordinación permanente con los dirigentes y la participación de los moradores, cuya colaboración permitió concretar los trabajos. También explicó que estas intervenciones han permitido atender las necesidades de los asentamientos humanos del Bloque 9 mientras avanzaban los procedimientos legales relacionados con su formalización.

Más intervenciones en el Bloque 9

La alcaldesa recordó que la gestión municipal también ha ejecutado trabajos de refacción en otros espacios comunitarios de este sector, como el comedor popular Las Leonas, el local comunal del A.H. Virgen María y el local del PRONOEI del A.H. Flor de Esperanza.

A estas intervenciones se suma la refacción del local comunal del A.H. 2 de Abril, correspondiente al año 2026.

Además, mencionó los trabajos de electrificación, entrega de certificados de posesión y capacitaciones para emprendedores y jóvenes mediante talleres productivos de barbería, soldadura y bisutería, entre otras especialidades.

Avenida Von Humboldt proyecta inversión de S/ 17 millones

En materia de infraestructura vial, la autoridad destacó la ejecución de la avenida Túpac Amaru y las gestiones para concretar la intervención de la avenida Von Humboldt.

Este último proyecto ya cuenta con expediente técnico culminado y contempla una inversión aproximada de S/ 17 millones, provenientes de recursos propios de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Según indicó la alcaldesa, se dejará encaminado el proceso para su futura ejecución.

Por su parte, Ángel Henry Valdez Vásquez, vicepresidente de la Asociación de Moradores del A.H. 12 de Abril, expresó su satisfacción por la entrega del renovado local comunal y agradeció el respaldo municipal. Asimismo, destacó que el resultado fue posible gracias al trabajo coordinado entre los dirigentes vecinales, la población y la municipalidad.