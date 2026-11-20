Los ejemplares eran trasladados en cuatro cajas de cartón dentro de un bus.

San Martín.- Un total de 368 crías de taricaya, especie de tortuga amazónica amenazada, fueron rescatadas durante un operativo multisectorial en la región San Martín, cuando eran transportadas ilegalmente en un bus interprovincial que tenía como destino la ciudad de Lima.

La intervención se realizó en el kilómetro 18.5 de la carretera Tarapoto-Yurimaguas, en el sector El Túnel, distrito de La Banda de Shilcayo, provincia de San Martín.

El operativo contó con la participación de representantes de la Autoridad Regional Ambiental de San Martín, la Intendencia de Aduanas Tarapoto y efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes intervinieron un vehículo de la empresa de transporte interprovincial Internacional Mega Piñas S.A.C.

Tortugas estaban ocultas en cajas de cartón

Durante la inspección de la bodega del vehículo, las autoridades encontraron cuatro cajas de cartón que contenían 27 recipientes transparentes. Al revisar su interior, descubrieron los 368 ejemplares de taricaya (Podocnemis unifilis), que eran trasladados en condiciones inadecuadas para su supervivencia.

Según la información de las autoridades, las pequeñas tortugas viajaban sin las condiciones mínimas de ventilación, humedad y temperatura necesarias para garantizar su bienestar.

Esta modalidad de transporte representa un grave riesgo para la vida de los animales y afecta directamente las poblaciones silvestres de esta especie, característica de los ecosistemas acuáticos de la Amazonía.

Autoridades asumirán el cuidado de los ejemplares

Tras el rescate, las crías fueron puestas inicialmente a disposición de la Policía de Medio Ambiente y posteriormente entregadas a la Unidad de Gestión Forestal y Fauna Silvestre de San Martín, entidad encargada de realizar las acciones correspondientes para su cuidado y manejo.

La Autoridad Regional Ambiental de San Martín reafirmó su compromiso con la protección de la biodiversidad amazónica y la lucha contra el tráfico ilegal de especies silvestres.

Asimismo, anunció que continuará fortaleciendo la coordinación con las instituciones de control para intensificar la vigilancia en las principales vías de salida de la región y prevenir este tipo de delitos ambientales.

El rescate representa un importante golpe contra el tráfico ilegal de fauna silvestre y pone nuevamente en evidencia la necesidad de proteger las especies que forman parte de la riqueza natural de la Amazonía peruana.