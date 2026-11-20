Entrega patrimonial de SERFOR impulsa tareas técnicas, monitoreo y control en campo durante esta jornada

Pucallpa.- La Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, conocida como GRFFS, incorporó 38 bienes muebles patrimoniales valorizados en S/ 38 083,32. Esta dotación fue posible gracias al Proyecto Bosques, vinculado al Programa Bosques Productivos Sostenibles (BPS) de SERFOR.

El lote recibido comprende 18 instrumentos de medición forestal y 8 dispositivos tecnológicos distribuidos entre GPS y tabletas. Asimismo, incluye 2 generadores eléctricos, 4 proyectores con pantallas ecran portátiles, 2 equipos multifuncionales, 2 motosierras y 2 surtidores portátiles de combustible.

En el marco de la entrega, especialistas en ingeniería de los puestos de control de la GRFFS efectuaron una demostración práctica sobre el empleo de estos materiales. Con ello se evidenció de qué manera estas herramientas respaldarán directamente sus actividades operativas y técnicas en terreno.

Lee también Fuerte sismo provoca colapso del ingreso principal de la DIVINCRI en Pucallpa

La incorporación de esta maquinaria y tecnología permitirá reforzar los procesos de medición forestal, georreferenciación, supervisión, monitoreo y control. De este modo, se busca optimizar el desempeño de las labores vinculadas al manejo y resguardo forestal en la región.

En conjunto, estos recursos representan un aporte concreto para dinamizar el trabajo institucional en Ucayali. Al contar con herramientas actualizadas y demostraciones aplicadas en campo, los equipos técnicos ganan mayor capacidad operativa para sus funciones diarias.

Fuente: Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GRFFS) de Ucayali.