Las imágenes muestran cómo el movimiento telúrico sacudió las cámaras de videovigilancia.

Atalaya.- Un impactante registro de las cámaras de videovigilancia permitió observar cómo se vivió el fuerte sismo de magnitud 6.7 que remeció varias regiones del país la noche de este viernes 20 de noviembre. Las imágenes fueron captadas en la provincia de Atalaya, región Ucayali.

En el video, se observa cómo el movimiento telúrico comienza de manera aparentemente leve, pero segundos después aumenta su intensidad, provocando que una de las cámaras de seguridad se sacuda considerablemente.

Según los testimonios recogidos, el movimiento sísmico se sintió de manera prolongada en Atalaya. Inicialmente, la sacudida fue suave, pareció detenerse por unos instantes y posteriormente volvió a sentirse con mayor intensidad, generando preocupación entre la población.

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Sismo tuvo epicentro en Junín

De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se registró a las 7:09 de la noche, con una magnitud de 6.7 y una profundidad de 129 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la región del mismo nombre. Sin embargo, debido a sus características, el sismo también fue percibido en Lima y otras regiones del territorio nacional.

Por su parte, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, informó que, hasta el momento de su reporte, no se habían registrado daños en Junín. No obstante, indicó que continuaba el monitoreo en las localidades más alejadas, donde se reportaron algunos deslizamientos de piedras en carreteras, sin accidentes de tránsito.

El registro de las cámaras de seguridad en Atalaya se convirtió en una evidencia de la intensidad con la que fue percibido este movimiento telúrico en la región Ucayali.