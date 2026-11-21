Indeci confirmó 14 viviendas afectadas en Ulcumayo y daños en infraestructura educativa.

Un total de 14 viviendas afectadas en el centro poblado de Chogodo, daños en infraestructura educativa, interrupciones del servicio eléctrico y bloqueos parciales en carreteras son algunas de las consecuencias del fuerte sismo de magnitud 6.7 que remeció la región Junín la noche del viernes 20 de noviembre.

De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Gobierno Regional de Junín, el movimiento telúrico dejó daños materiales en diferentes localidades, aunque hasta los primeros reportes oficiales no se habían registrado víctimas mortales ni personas fallecidas.

El general EP Julio Gálvez, director de la Dirección Desconcentrada de Indeci en Junín, informó a RPP que los equipos de emergencia continuaban recorriendo los distritos y centros poblados para identificar posibles daños, especialmente en las zonas más alejadas.

Viviendas afectadas y daños en infraestructura

Entre las principales incidencias reportadas figura la afectación de 14 viviendas en Chogodo, centro poblado ubicado en el distrito de Ulcumayo.

En Chanchamayo también se registraron daños estructurales en las instalaciones de la Universidad Peruana Los Andes. Mientras tanto, en Pichanaqui se produjo una interrupción del servicio de energía eléctrica, cuya reposición quedó pendiente por parte de la empresa Electrocentro.

Asimismo, en San Pedro de Cajas se reportaron viviendas afectadas y la caída de rocas sobre una vía, situación que habría provocado un accidente de tránsito cuyas circunstancias continuaban en evaluación.

Carreteras afectadas y respuesta regional

Otra de las preocupaciones de las autoridades es la situación de las vías de comunicación. El Gobierno Regional de Junín confirmó el bloqueo parcial de la carretera San Ramón–Tarma, mientras se realizaban las coordinaciones para atender la emergencia.

Lee también Fuerte sismo provoca colapso del ingreso principal de la DIVINCRI en Pucallpa

La Plataforma Regional de Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente y coordina con las municipalidades de Junín, Carhuamayo, Ulcumayo y Ondores para evaluar los daños y determinar las necesidades de ayuda humanitaria.

La entidad regional informó que sus almacenes cuentan con bienes de ayuda humanitaria disponibles para atender a las familias que pudieran necesitar asistencia.

No se reportan víctimas mortales

Las autoridades regionales descartaron, en sus primeros balances, la existencia de viviendas destruidas y víctimas mortales. Sin embargo, las evaluaciones continuaban debido a que el movimiento telúrico también afectó localidades alejadas.

El sismo ocurrió a las 7:09 de la noche, tuvo una profundidad de 129 kilómetros y su epicentro fue localizado a 30 kilómetros al noroeste de Junín, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento fue percibido en diferentes regiones, entre ellas Lima, Pasco, Huánuco y Ucayali.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma, preparar sus mochilas de emergencia y mantenerse alerta ante posibles réplicas.

Para reportar daños o emergencias, Defensa Civil habilitó el número 995 071 715.