Parte del techo del ingreso principal se desplomó y dejó escombros en la entrada.

Pucallpa.- El fuerte sismo de magnitud 6.7 que remeció diferentes regiones del país también ocasionó daños en la infraestructura de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Ucayali, ubicada en la ciudad de Pucallpa, donde parte del techo del ingreso principal terminó desplomándose.

El movimiento telúrico provocó el colapso de la estructura que cubría la entrada de esta dependencia policial, dejando numerosos escombros esparcidos en el acceso principal. Las imágenes difundidas tras la emergencia evidencian los daños materiales ocasionados por el temblor.

El derrumbe generó preocupación debido a que esta sede policial recibe diariamente a efectivos, ciudadanos y personas que acuden para realizar denuncias, diligencias y otros procedimientos relacionados con investigaciones criminales.

Derrumbe genera preocupación por la seguridad

La caída de parte del techo del ingreso principal representa un riesgo para quienes transitan por las instalaciones, por lo que resulta necesario adoptar medidas preventivas y evaluar las condiciones de seguridad de la infraestructura.

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Hasta el cierre de este reporte, no se habían registrado personas heridas como consecuencia de este incidente.

Se espera que las autoridades policiales y los organismos correspondientes realicen una inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y establecer si otras áreas del establecimiento presentan afectaciones que comprometan su funcionamiento.

Sismo también afectó a otras regiones

El movimiento telúrico se registró la noche del viernes 20 de noviembre, con una magnitud de 6.7 y epicentro ubicado en la región Junín, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor fue percibido en diferentes localidades del país, incluida la región Ucayali, donde también se reportaron escenas de preocupación entre la población.

Los daños registrados en la DIVINCRI de Pucallpa evidencian la necesidad de evaluar las condiciones de seguridad de las edificaciones públicas ante movimientos sísmicos de considerable intensidad.