Usuarios colombianos reportaron haber sentido el movimiento telúrico ocurrido en territorio peruano.

Colombia.- El fuerte sismo de magnitud 6.7 que sacudió la región Junín, la noche del viernes 20 de noviembre, no solo generó alarma en diferentes ciudades del Perú, sino que también fue percibido en Colombia, llevando las ondas sísmicas más allá de las fronteras nacionales.

De acuerdo con información difundida, ciudadanos colombianos reportaron haber sentido el movimiento telúrico a través de las redes sociales. Asimismo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró el evento en sus sistemas de monitoreo, confirmando su alcance internacional.

El fenómeno llamó la atención debido a la distancia entre el epicentro peruano y las localidades colombianas donde se reportó su percepción.

La profundidad del sismo explica su amplio alcance

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:09 de la noche, con epicentro ubicado a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la región del mismo nombre, y una profundidad de 129 kilómetros.

El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, explicó que la profundidad intermedia del evento permitió que las ondas sísmicas se propagaran por una extensa área geográfica antes de perder energía.

Esta característica hizo posible que el movimiento fuera percibido en ciudades de la costa, sierra y selva peruana, además de llegar hasta territorio colombiano.

El especialista precisó que los sismos que se originan a profundidades superiores a los 100 kilómetros suelen tener un radio de percepción considerablemente mayor que aquellos cuyo foco se encuentra cerca de la superficie.

¿Por qué también se sintió en Colombia?

La explicación está relacionada con la propagación de las ondas sísmicas a través de la estructura geológica de Sudamérica.

Perú y Colombia forman parte de una región con importante actividad tectónica, influenciada por la interacción de las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe.

Sin embargo, esto no significa que el sismo se haya originado en Colombia. El epicentro estuvo en territorio peruano y fueron las ondas generadas por el movimiento las que pudieron detectarse y percibirse a grandes distancias.

Colombia también registró el movimiento

El Servicio Geológico Colombiano reportó el evento sísmico en sus sistemas de vigilancia. Su medición preliminar fue de magnitud 6.9, mientras que el IGP informó una magnitud de 6.7 para el mismo movimiento.

Estas diferencias responden a las mediciones y metodologías utilizadas por cada organismo científico.

Por su parte, las autoridades recomendaron mantener las medidas de prevención, identificar zonas seguras y contar con una mochila de emergencia ante la posibilidad de nuevos movimientos.

El episodio vuelve a demostrar que los efectos perceptibles de un terremoto pueden extenderse mucho más allá de su lugar de origen, especialmente cuando se trata de movimientos de profundidad intermedia.