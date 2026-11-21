Grandes piedras cayeron sobre la vía limeña, mientras rocas bloquearon el tránsito entre Huánuco y Ambo.

Huánuco.- El fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado en la región Junín la noche del viernes 20 de noviembre provocó emergencias viales en diferentes puntos del país.

En Lima, el movimiento telúrico ocasionó el desprendimiento de grandes piedras de los acantilados de la Costa Verde, mientras que en Huánuco un derrumbe bloqueó completamente el tránsito vehicular en un tramo de la Carretera Central.

Los incidentes generaron preocupación entre conductores y pasajeros, debido al peligro que representaban los desprendimientos de rocas sobre las vías de circulación.

Piedras cayeron sobre la vía de la Costa Verde

En Lima, el movimiento sísmico sorprendió a numerosos automovilistas que transitaban por la Costa Verde. La sacudida provocó la caída de piedras de considerable tamaño desde la parte alta de los acantilados, algunas de las cuales atravesaron las mallas de protección e invadieron los carriles vehiculares.

El incidente obligó a los conductores a detener sus vehículos para evitar accidentes ante el material que terminó esparcido sobre la pista.

Uno de los afectados, Roberto Ugarte, relató a RPP que se encontraba descendiendo por la bajada de la Costa Verde, con dirección al distrito de Magdalena, cuando comenzó el movimiento telúrico y se produjo el desprendimiento de piedras.

Las imágenes difundidas evidenciaron la magnitud del incidente y el peligro al que estuvieron expuestos quienes circulaban por esta importante vía de la capital.

Derrumbe bloqueó la Carretera Central en Huánuco

La emergencia también alcanzó a la región Huánuco, donde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) reportó un importante derrumbe a la altura del distrito de Tomayquichua, provincia de Ambo.

La caída de rocas de gran tamaño bloqueó completamente el tránsito vehicular en el tramo de la Carretera Central que conecta Huánuco con Ambo, interrumpiendo la circulación de vehículos particulares, transporte de pasajeros y unidades de carga.

Esta situación generó dificultades para quienes necesitaban desplazarse entre ambas localidades, debido a que se trata de una vía fundamental para la conectividad y el transporte de productos en la región.

Las autoridades mantenían el monitoreo de la emergencia para evaluar las condiciones de seguridad y las acciones necesarias para recuperar la circulación vehicular.

Sismo tuvo epicentro en Junín

Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:09 de la noche, alcanzó una magnitud de 6.7 y tuvo una profundidad de 129 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 30 kilómetros al noroeste de la provincia de Junín. Sin embargo, debido a sus características, el temblor fue percibido en Lima y diversas regiones del territorio nacional.

Los desprendimientos registrados en la Costa Verde y Huánuco evidencian los riesgos asociados a los movimientos sísmicos, especialmente en zonas de acantilados, laderas y carreteras cercanas a formaciones rocosas.

Las autoridades recomendaron a los conductores mantener la precaución y evitar circular por sectores donde exista peligro de nuevos desprendimientos.