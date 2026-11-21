El epicentro se ubicó cerca de Chupaca, según reporte oficial del IGP.

Junín.- La actividad sísmica continúa en la región Junín. Un nuevo movimiento telúrico de magnitud 3.5 se registró la mañana de este sábado 21 de noviembre, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0820, el temblor ocurrió a las 8:21:56 de la mañana y tuvo su epicentro a 13 kilómetros al suroeste de Chupaca, en la provincia del mismo nombre.

El organismo científico precisó que el movimiento tuvo una profundidad de apenas 9 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en la escala de Mercalli Modificada en Chupaca.

Este nuevo evento ocurre después del fuerte sismo de magnitud 6.7 que sacudió la región la noche del viernes 20 de noviembre, a las 7:09 p. m., cuyo epicentro fue localizado a 30 kilómetros al noroeste de Junín, con una profundidad de 129 kilómetros.

Asimismo, durante la madrugada de este sábado, a las 00:12 a. m., se registró otro movimiento telúrico de magnitud 5.0 en la misma zona, de acuerdo con los reportes del IGP.

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La sucesión de estos movimientos mantiene la atención sobre la actividad sísmica en esta parte del país.

Ante estos acontecimientos, es importante que la población mantenga la calma y recuerde las medidas de seguridad frente a un sismo.

Las autoridades recomiendan identificar las zonas seguras dentro de las viviendas, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, además de contar con una mochila de emergencia.

La población debe mantenerse informada mediante los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Hasta el momento, el reporte del nuevo movimiento sísmico se concentra en sus características técnicas, sin información confirmada sobre daños personales o materiales.