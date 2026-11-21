Los regidores que integrarán el concejo municipal provincial también recibieron sus respectivas credenciales.

Atalaya.- El profesor Jorge Lenín Escudero Viera recibió sus credenciales oficiales como alcalde electo de la provincia de Atalaya para el periodo municipal 2027-2030, durante una ceremonia realizada la mañana del viernes por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Atalaya.

En el mismo acto protocolar, los regidores electos que integrarán el próximo Concejo Municipal Provincial también recibieron sus respectivas credenciales, documento que los acredita como autoridades elegidas para conformar el gobierno local durante los próximos cuatro años.

La entrega de estas acreditaciones representa un paso importante en el proceso de transición hacia la nueva administración municipal, que asumirá funciones a partir de enero de 2027.

«Esta credencial es de cada familia que creyó en nosotros»

Tras recibir su credencial, el próximo burgomaestre provincial brindó declaraciones a Gaceta Ucayalina, a través de las cuales se dirigió a la población atalayina y expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su candidatura.

«Mis queridos hermanos y hermanas atalayinos, hoy el Jurado Electoral Especial de Atalaya nos entregó las credenciales como autoridades de la gestión 2027-2030», manifestó.

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Asimismo, destacó el respaldo recibido durante el proceso electoral y dedicó este reconocimiento a las familias que confiaron en su propuesta de gobierno.

«Esta credencial es de cada familia que creyó en nosotros. Gracias a Dios, a mi familia y a ustedes», expresó el profesor Lenín Escudero.

«Sigo siendo el Profe Lenín»

Finalmente, el alcalde electo dejó un mensaje sobre su identidad y cercanía con la población, resaltando que, pese a asumir una importante responsabilidad política, mantendrá la esencia que lo ha caracterizado.

«El cargo cambia, pero la esencia no: sigo siendo el Profe Lenín», afirmó.

Con la entrega de credenciales, Jorge Lenín Escudero Viera y los regidores electos quedan acreditados para integrar las autoridades municipales de la provincia de Atalaya durante el periodo 2027-2030.

La población atalayina queda a la expectativa de la conformación del nuevo equipo de gobierno y de las acciones que desarrollará la próxima gestión municipal en beneficio de la provincia.