Dos iglesias, establecimientos de salud y una universidad también registraron afectaciones.

Junín.- El fuerte sismo de magnitud 6.7 que remeció la región Junín la noche del viernes 20 de noviembre dejó un saldo preliminar de ocho personas heridas, 128 viviendas afectadas y cuatro destruidas, según el último balance del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El jefe de esta institución, Luis Vásquez, informó que el movimiento telúrico también ocasionó daños en dos iglesias, un hospital, un centro de salud y las instalaciones de la Universidad Peruana Los Andes, ubicada en Chanchamayo.

Durante una entrevista el funcionario precisó que las evaluaciones continúan en las localidades afectadas, debido a que las cifras podrían modificarse conforme se recopile y valide la información de los equipos de emergencia.

Ocho personas resultaron heridas

Respecto a los lesionados, Vásquez explicó que algunos resultaron afectados durante las evacuaciones en Pichanaqui, mientras que otros sufrieron accidentes relacionados con la caída de rocas en Perené y Paucartambo.

Entre los casos reportados figura el de un ocupante de una cisterna que fue alcanzada por piedras en Paucartambo, quien sufrió una fractura expuesta en el brazo derecho y fue trasladado al establecimiento de salud correspondiente.

Asimismo, otro conductor perdió el control de su vehículo debido al desprendimiento de rocas y terminó cayendo al río. Afortunadamente, logró salir de la unidad antes de que esta quedara sumergida.

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El jefe de Indeci confirmó que las personas heridas fueron trasladadas a establecimientos médicos para recibir atención.

Viviendas destruidas y familias afectadas

En cuanto a los daños materiales, el reporte preliminar contabiliza 128 viviendas afectadas y cuatro destruidas. La institución explicó que algunas construcciones presentan rajaduras y otros deterioros que requieren una evaluación técnica para determinar si pueden continuar siendo habitadas.

Las familias que perdieron sus viviendas serán consideradas damnificadas y recibirán ayuda humanitaria, que contempla carpas, camas, cocinas y enseres básicos.

Para atender la emergencia, Indeci coordina el despliegue de bienes de ayuda humanitaria desde sus almacenes ubicados en Junín y Pasco, en articulación con los gobiernos regionales y municipales.

Sismo también se sintió en Pucallpa y Lima

El fuerte movimiento telúrico, registrado a las 7:09 de la noche del viernes, tuvo una magnitud de 6.7 y su epicentro fue localizado a 30 kilómetros al noroeste de Junín, con una profundidad de 129 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El remezón también fue percibido en Pucallpa, Pasco, Ica y Lima, generando alarma entre la población.

Las autoridades exhortaron a las familias a mantener preparados sus planes de emergencia, identificar zonas seguras y contar con una mochila de emergencia ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos.