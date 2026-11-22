Autoridades locales evalúan viviendas afectadas luego del movimiento telúrico de magnitud 6.7 registrado en Junín

Junín.- Un fuerte sismo de magnitud 6.7 sacudió la región Junín el viernes 20, generando preocupación entre los habitantes de diversas localidades cercanas. De acuerdo con los reportes difundidos, el distrito de Carhuamayo figura entre las zonas más impactadas por este evento sísmico.

Las primeras imágenes y reportes visuales evidencian serios daños estructurales en varias viviendas de Carhuamayo como consecuencia del movimiento telúrico. En la fotografía difundida se observa el colapso parcial de techos y muros agrietados o derrumbados en el interior de una edificación afectada.

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El impacto del temblor en esta jurisdicción pone en alerta a los vecinos y a los equipos encargados de atender emergencias en la zona andina. La magnitud del evento, registrada en 6.7, resalta la vulnerabilidad de las construcciones ante movimientos intensos en el territorio nacional.

Ante este escenario, se espera que la evaluación de daños continúe para determinar con mayor precisión el alcance de las afectaciones en la población y su infraestructura. Mantener la calma y seguir las recomendaciones de prevención resulta clave frente a posibles réplicas o nuevas emergencias.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias Andina.