Instituciones acordaron fortalecer las intervenciones sanitarias y mejorar el manejo de residuos sólidos.

Atalaya.- Con el propósito de proteger la salud de la población y evitar nuevos brotes de dengue, la Red Integrada de Salud (RIS) 3 Atalaya participó en una reunión del Comité Provincial de Salud, desarrollada en la Municipalidad Provincial de Atalaya, donde autoridades locales y representantes de diversas instituciones coordinaron nuevas acciones para enfrentar esta enfermedad.

Durante el encuentro, el equipo de salud presentó el panorama epidemiológico actual de la provincia, destacando la disminución de casos de dengue y los resultados favorables obtenidos mediante las intervenciones ejecutadas en el marco del Plan de Contingencia para la Prevención y Control del Dengue.

Entre las principales acciones desarrolladas se informó sobre las jornadas de nebulización espacial realizadas en los centros poblados de Nuevo Italia y Bolognesi, así como las actividades de recolección y eliminación de potenciales criaderos de zancudos.

También se destacó la activación de los comités de lucha contra el dengue, cuyo trabajo busca involucrar a las autoridades y a la población en las labores de prevención y vigilancia sanitaria.

Lee también Atalaya inaugura tres nuevos puestos de salud para beneficiar a miles de familias

ABORDAN PROBLEMÁTICA DE RESIDUOS SÓLIDOS

Otro de los temas importantes de la reunión fue la problemática relacionada con la disposición final de los residuos sólidos, debido a los riesgos sanitarios y ambientales que representa su inadecuado manejo.

En ese sentido, se planteó la necesidad de implementar espacios adecuados, como botaderos controlados o rellenos sanitarios, en los distritos de Tahuanía y Bolognesi.

Como resultado del diálogo, las autoridades participantes asumieron compromisos para brindar asistencia técnica, impulsar las gestiones necesarias y verificar los avances orientados a implementar lugares apropiados para la disposición de los residuos.

La RIS 3 Atalaya reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los gobiernos locales y las instituciones de la provincia, fortaleciendo las estrategias de prevención, control y vigilancia epidemiológica para reducir los riesgos de transmisión del dengue y proteger la salud de las familias de Atalaya.