Autoridades intervienen a ciudadano de 67 años en Cusco por comercializar partes de especie protegida

Cusco.- El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre anunció que iniciará un procedimiento administrativo sancionador tras una intervención en Cusco. La medida responde a la venta ilegal de partes pertenecientes a un zorro andino.

Durante la diligencia, un hombre de 67 años fue intervenido en la avenida La Cultura de la ciudad imperial. El ciudadano comercializaba restos del cuerpo de un zorro andino (Lycalopex culpaeus) al momento de ser detectado.

Esta especie forma parte de la fauna silvestre protegida, cuya preservación resulta fundamental para el equilibrio ecológico de los ecosistemas andinos. La comercialización de sus partes atenta directamente contra la conservación de estas poblaciones naturales.

Lee también Agentes policiales detienen a mujer buscada por hurto agravado hoy

Las autoridades recordaron que la caza furtiva, la tenencia y la venta ilegal de animales silvestres constituyen delitos penados por la ley. Frente a ello, se exhorta a la ciudadanía a no adquirir ni promover este comercio ilícito.

El caso se difunde bajo campañas de concientización que buscan frenar el tráfico de especies en el país. Quienes deseen ampliar la información oficial pueden consultar el portal institucional habilitado para este reporte.

Fuente: Serfor Perú.