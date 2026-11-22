Los establecimientos beneficiarán a más de 1,500 familias por sector con diversos servicios médicos.

Atalaya.- Más de 4,500 familias podrán acceder a servicios médicos más cerca de sus hogares con la implementación de tres nuevos puestos de salud satélites en diferentes sectores de la ciudad de Atalaya. La iniciativa de la Red Integrada de Salud (RIS) 3 Atalaya busca fortalecer la atención primaria y reducir las dificultades de acceso a los servicios sanitarios.

La inauguración de estos establecimientos se realizó bajo el liderazgo del director ejecutivo de la RIS 3 Atalaya, Dr. Juan José Pagán Atencio, y comprende los sectores del A.H. Nueva Fortaleza, la Asociación Intercultural Nuevo Atalaya y el A.H. 8 de Mayo.

Esta implementación fue posible gracias al trabajo coordinado con los representantes de cada sector: Jesús Rolando Battistini Ipushima, presidente de la Asociación Intercultural Nuevo Atalaya; Gilbert Palacios Tuesta, representante del A.H. Nueva Fortaleza; y Carlos Medina Almocid, representante del A.H. 8 de Mayo, quienes facilitaron los espacios necesarios para el funcionamiento de los establecimientos.

AMPLIA CARTERA DE SERVICIOS MÉDICOS

Cada puesto de salud satélite está proyectado para beneficiar a más de 1,500 familias por sector y ofrecer diferentes servicios, entre ellos medicina general, planificación familiar, control de crecimiento y desarrollo (CRED), atención materna, seguimiento de gestantes, vacunación infantil, control de diabetes, curación de heridas y atención de urgencias médicas.

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Asimismo, los pacientes que requieran atención especializada o procedimientos de mayor complejidad serán referidos al Centro de Salud Atalaya, garantizando la continuidad de su atención.

Para brindar estos servicios, cada establecimiento cuenta con personal técnico y de enfermería, medicamentos, camillas, tópico e instrumentos esenciales para atender las necesidades básicas de la población.

SALUD MÁS CERCA DE LA POBLACIÓN

Con la puesta en funcionamiento de estos tres establecimientos, la RIS 3 Atalaya busca fortalecer el primer nivel de atención, reducir las barreras geográficas y facilitar que más familias reciban asistencia médica oportuna sin tener que desplazarse hasta otros puntos de la ciudad.

Esta iniciativa representa una ampliación de los servicios sanitarios en Atalaya y apunta a mejorar el acceso a la atención preventiva y médica, especialmente para las familias de los sectores beneficiados.