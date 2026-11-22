Profesionales del Centro de Salud Sepahua realizan pruebas moleculares para detectar oportunamente la enfermedad.

Sepahua.- Con el objetivo de prevenir la propagación de la tuberculosis y garantizar un diagnóstico oportuno, la Red Integrada de Salud (RIS) 3 Atalaya viene desarrollando una campaña de prevención, control y detección de esta enfermedad en el distrito de Sepahua, con especial atención a la población indígena Nahua de Santa Rosa de Serjali y a las personas que permanecen en los albergues.

La intervención está a cargo de los profesionales del Centro de Salud Sepahua, quienes realizan un barrido sanitario para identificar posibles casos de tuberculosis y facilitar el acceso de la población a los servicios de diagnóstico y atención médica.

Como parte de esta estrategia, el personal de salud utiliza pruebas moleculares especializadas GeneXpert, una tecnología que permite detectar la presencia de la bacteria que causa la tuberculosis y contribuir a un diagnóstico oportuno.

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Estas acciones responden a la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica y atender los riesgos asociados a la incidencia de esta enfermedad en dicha población indígena, mediante intervenciones sanitarias que permitan identificar posibles contagios y brindar atención a quienes lo requieran.

Asimismo, la campaña se desarrolla de manera articulada con el Ministerio de Cultura, institución que participa en el trabajo coordinado para acercar los servicios públicos a las comunidades indígenas, considerando sus características y necesidades particulares.

Con esta intervención, la RIS 3 Atalaya busca reforzar las acciones de prevención, diagnóstico temprano y control de la tuberculosis en el distrito de Sepahua, contribuyendo a proteger la salud de la población indígena y de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.