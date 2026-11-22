Proyecto busca restaurar mil hectáreas degradadas por incendios y agricultura en tres distritos ucayalinos

Pucallpa.- Con el objetivo de recuperar unas mil hectáreas de bosques dañados por incendios forestales y prácticas agrícolas, se lanzaron más de cinco millones de semillas en Ucayali. Esta intervención aérea abarca sectores de Yarinacocha, Campo Verde y Callería.

La estrategia se apoya en el uso de drones para intervenir en zonas de difícil acceso, donde la siembra tradicional resultaría sumamente compleja. Esta tecnología facilita la dispersión en grandes extensiones degradadas para devolverles la cobertura vegetal.

Para asegurar su viabilidad, las semillas se encapsularon en pequeñas esferas de tierra y abono orgánico, diseñadas para protegerlas de la radiación solar y de la fauna silvestre. Estas cápsulas permanecerán resguardadas en el terreno hasta la llegada de las lluvias.

Entre las variedades nativas seleccionadas para este proceso destacan la bolaina blanca, capirona, topa, cetico, sangre de grado, shaina y achiote. La diversidad de especies apunta a regenerar de manera natural la riqueza de los ecosistemas amazónicos locales.

Según estimaciones del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), se prevé un porcentaje de germinación del 40 %, lo que se traduciría en el crecimiento de entre 800 y 1000 árboles por hectárea, impulsando la progresiva recuperación de estos valiosos bosques.

Fuente: El Choche.