La torre de la iglesia de Paucalin colapsó por completo y varias viviendas presentan rajaduras.

Pasco.- El fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado la noche del viernes 20 de noviembre, con epicentro en la región Junín, ocasionó importantes daños en diferentes localidades de Pasco. Entre las principales afectaciones se encuentra el colapso total de la torre de una iglesia católica ubicada en el caserío de Paucalin, distrito de Páucar, provincia de Daniel Alcides Carrión.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Pasco, la estructura religiosa, construida con material rústico de adobe, cayó completamente debido a la intensidad del movimiento telúrico, generando preocupación entre los pobladores y feligreses de la zona.

Ante esta situación, personal de Gestión del Riesgo de Desastres se trasladó hasta el lugar para realizar la evaluación de daños mediante la ficha EDAN y registrar la emergencia en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).

VIVIENDAS Y COLEGIOS TAMBIÉN RESULTARON AFECTADOS

Los daños también alcanzaron al distrito de Santa Ana de Tusi, donde se reportaron afectaciones estructurales en 13 viviendas de adobe, además de instituciones educativas de nivel inicial y primaria, entre ellas la I.E. N.° 34149.

Las localidades afectadas comprenden Santa Rosa de Chora, Tactayoc, Antapirca, Ragan y el caserío de Agopata. Entre los daños identificados figuran grietas y rajaduras en las paredes, así como desprendimiento de calaminas de los techos.

En Goyllarisquizga se reportaron tres viviendas de adobe y una iglesia católica con daños estructurales. Mientras tanto, en el caserío de Santa Cruz, distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa, también se registraron afectaciones en viviendas, un comedor institucional, una institución educativa, una casa comunal, el local de la Tenencia de Gobernación y un puesto de salud.

Asimismo, en el distrito de Ticlacayán se identificaron daños en 10 viviendas de adobe, mientras que en Paucartambo se reportaron 15 viviendas afectadas y una institución educativa con daños.

AUTORIDADES CONTINÚAN EVALUANDO LOS DAÑOS

Los responsables de Gestión del Riesgo de Desastres vienen realizando inspecciones en las zonas afectadas para determinar la magnitud de los daños y conocer las necesidades de las familias. También se coordinan acciones para la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria.

Por otro lado, el COER Pasco informó sobre un nuevo sismo de magnitud 5.1 registrado durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, con epicentro en Cerro de Pasco. Hasta el momento de dicho reporte, no se habían identificado daños personales ni materiales relacionados con este último movimiento.

Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma, informarse mediante canales oficiales y tener preparada su mochila de emergencia ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos.

Cabe recordar que el sismo de magnitud 6.7 también dejó una víctima mortal en Huánuco, luego de que un conductor de camión cisterna fuera alcanzado por rocas desprendidas de un cerro en la carretera Central.