El movimiento telúrico ocurrió a las 4:35 de la tarde y tuvo una profundidad de 145 kilómetros. También se sintió en Lima.

Junín.- Un nuevo movimiento telúrico de magnitud 5.0 se registró la tarde de este domingo 22 de noviembre en la región Junín, generando nuevamente atención entre la población luego de los recientes movimientos sísmicos registrados en la zona central del país.

De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento ocurrió a las 16:35:27 horas, con referencia a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la provincia y región del mismo nombre.

El reporte sísmico precisa que el movimiento tuvo una profundidad de 145 kilómetros, mientras que su intensidad máxima alcanzó el grado IV en la escala de Mercalli en Junín.

Datos del movimiento sísmico

Magnitud: 5.0.

5.0. Fecha: domingo 22 de noviembre de 2026.

domingo 22 de noviembre de 2026. Hora: 16:35:27.

16:35:27. Epicentro: 30 km al noroeste de Junín.

30 km al noroeste de Junín. Profundidad: 145 kilómetros.

145 kilómetros. Intensidad máxima: IV (Junín).

IV (Junín). Coordenadas: -10.96, -76.17.

Este nuevo evento sísmico se produce después del fuerte temblor de magnitud 6.7 registrado el viernes 20 de noviembre, que ocasionó daños materiales en distintas localidades de la región central del Perú.

Ante la actividad sísmica, se recomienda a la población mantener la calma, identificar las zonas seguras de sus viviendas y tener preparada una mochila de emergencia.