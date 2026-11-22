Vecinos solicitan auxilio urgente de autoridades y piden ayuda a familiares para lograr su identificación

Pucallpa.- Durante la mañana, una mujer fue hallada sin conocimiento en la vía pública, específicamente en el jirón 15 de Febrero, dentro del asentamiento humano Roca Fuerte, situado en el distrito de Manantay. El hecho generó inmediata preocupación entre los moradores de la zona al observar a la ciudadana en un aparente estado de inconsciencia en dicho sector.

Quienes viven cerca del lugar presumen que la afectada pudo haber sufrido un ataque por parte de desconocidos que presuntamente la doparon. Esta hipótesis se maneja entre los residentes ante las condiciones en las que fue encontrada la mujer durante las primeras horas del día.

Frente a la situación, los vecinos han hecho un llamado urgente a Serenazgo y a la Policía Nacional para que acudan al punto del hallazgo. La intervención de estas entidades es considerada indispensable para que la mujer reciba asistencia médica oportuna.

Asimismo, los habitantes del sector solicitaron el apoyo de los allegados de la víctima para que se presenten en el lugar. La presencia de sus parientes resulta clave con el fin de poder establecer su identidad lo antes posible.

Este suceso, reportado como noticia local en Ucayali, mantiene en alerta a los vecinos del asentamiento humano Roca Fuerte mientras aguardan la respuesta de las autoridades. La comunidad espera que la afectada sea atendida de inmediato y que sus familiares logren ubicarla pronto.

Fuente: Oriental TV+.