Director de la Red de Salud Atalaya demanda acciones conjuntas para fortalecer la prevención en el Gran Pajonal.

Atalaya.- El incremento de casos de VIH en el centro poblado de Oventeni, ubicado en el distrito de Raimondi, provincia de Atalaya, continúa generando preocupación entre las autoridades sanitarias. Frente a esta situación, el director de la Red de Salud Atalaya hizo un llamado a las instituciones públicas, autoridades municipales y organizaciones comunales para asumir responsabilidades conjuntas en la prevención de esta enfermedad.

El funcionario informó que durante el año 2026 se han registrado aproximadamente 50 nuevos casos de VIH, una cifra que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de información, prevención y atención en las comunidades del Valle del Gran Pajonal.

Respecto a las informaciones difundidas por la prensa regional sobre la existencia de más de 200 casos en Oventeni, precisó que esta cantidad corresponde a un registro acumulado de varios años, actualizado hasta el 2026, y no exclusivamente a los contagios registrados durante el presente año.

Prevención: una tarea compartida

El director sostuvo que enfrentar esta problemática no puede ser una responsabilidad exclusiva del sector Salud. Por el contrario, consideró indispensable la participación de las autoridades municipales, el sector Educación y las organizaciones sociales para desarrollar acciones sostenidas que permitan reducir los factores de riesgo.

En ese sentido, señaló que la Red de Salud viene impulsando jornadas de sensibilización para promover el uso del preservativo como mecanismo de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Sin embargo, reconoció que todavía existe resistencia en algunas comunidades, lo que dificulta consolidar una cultura de prevención.

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Piden controlar la venta de alcohol a menores

Otro de los aspectos que preocupa al funcionario es el funcionamiento de establecimientos dedicados a la comercialización de bebidas alcohólicas en Oventeni.

Por ello, exhortó a las autoridades municipales a intervenir y fortalecer la fiscalización de estos negocios, ante denuncias sobre establecimientos que operarían sin el control correspondiente y que presuntamente venderían bebidas alcohólicas a menores de edad.

Asimismo, expresó su preocupación por la presunta oferta de servicios sexuales sin los controles sanitarios correspondientes. Al respecto, consideró necesaria la intervención de las autoridades competentes para verificar estas actividades y prevenir posibles riesgos para la salud pública.

Comunidades necesitan mayor educación preventiva

Finalmente, el responsable de la Red de Salud Atalaya insistió en que la respuesta frente al VIH debe involucrar a todos los sectores, especialmente en las comunidades alejadas del Gran Pajonal, donde es necesario fortalecer el acceso a información, diagnóstico oportuno y atención sanitaria.

El llamado busca que las autoridades locales y las instituciones educativas se involucren activamente, porque la prevención del VIH requiere educación, responsabilidad compartida y acciones concretas en beneficio de la población.