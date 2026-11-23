Decreto Supremo permitirá ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

Lima.- El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 21 distritos de Huánuco, Junín y Pasco, debido a los daños ocasionados por los movimientos sísmicos registrados los días 20 y 21 de noviembre de 2026 en la región Junín. La medida permitirá ejecutar acciones inmediatas para atender a las poblaciones afectadas y recuperar la infraestructura dañada.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 155-2026-PCM, publicado el domingo 22 de noviembre en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, luego de que los daños registrados superaran la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales involucrados, según la evaluación del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

¿Qué distritos fueron declarados en emergencia?

La declaratoria comprende siete provincias de tres departamentos:

HUÁNUCO (5 distritos):

Huácar, provincia de Ambo.

Amarilis, Huánuco y Pillco Marca, provincia de Huánuco.

Panao, provincia de Pachitea.

JUNÍN (4 distritos):

Carhuamayo y Ulcumayo, provincia de Junín.

Palca y San Pedro de Cajas, provincia de Tarma.

PASCO (12 distritos):

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Paucar, provincia de Daniel Alcides Carrión.

Chontabamba y Pozuzo, provincia de Oxapampa.

Chaupimarca, Huachón, Huariaca, Pallanchacra, Paucartambo, Simón Bolívar, Ticlacayán, Tinyahuarco y Yanacancha, provincia de Pasco.

¿Qué acciones se ejecutarán?

Durante los 60 días de emergencia, los gobiernos regionales de Huánuco, Junín y Pasco, junto con las municipalidades comprendidas, deberán ejecutar medidas de excepción, respuesta y rehabilitación para atender las consecuencias de los movimientos telúricos.

El INDECI tendrá a su cargo la coordinación técnica y el seguimiento de las intervenciones, con participación de diferentes sectores del Ejecutivo, entre ellos los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Interior y Desarrollo Agrario y Riego.

También participarán las carteras de Energía y Minas, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social.

Facilitan recepción de donaciones

La disposición también contempla facilidades para la recepción de donaciones destinadas a atender la emergencia. Entre los bienes considerados figuran alimentos, agua potable, medicamentos, carpas, colchones, materiales de construcción y maquinaria, además de servicios médicos, transporte y logística.

Las intervenciones deberán guardar relación directa con los daños ocasionados por los sismos y serán financiadas con los presupuestos institucionales de las entidades participantes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

De esta manera, el Ejecutivo busca acelerar la atención de las familias afectadas y facilitar la recuperación de las viviendas, establecimientos públicos e infraestructura perjudicada por los movimientos sísmicos.