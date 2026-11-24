Habitantes de San Juan Bautista protestan por la falta de agua y exigen soluciones urgentes

Loreto.- Con recipientes vacíos, los residentes de la calle Pacaya Samiria, en el distrito de San Juan Bautista, región Loreto, han levantado su voz de protesta para exigir que la empresa Sedaloreto solucione de manera urgente la falta de agua potable. Los afectados señalan que ya llevan cinco días sin recibir este recurso esencial.

A pesar de que los vecinos acudieron a las oficinas de la entidad y recibieron la promesa de que se realizaría una inspección, hasta el momento ninguna cuadrilla de trabajadores se ha presentado en el lugar. Esto ha incrementado la indignación de la comunidad ante lo que consideran una falta de compromiso.

La interrupción del servicio ha sido atribuida a la empresa Caballero. Según los pobladores, la maquinaria de esta contratista rompió la tubería matriz mientras realizaba trabajos de excavación, por lo que le exigen que se haga cargo de la reparación inmediata del daño.

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La crisis de agua ha generado un impacto económico en los hogares de la zona. Las familias denuncian que se ven obligadas a gastar hasta 40 soles diarios en la compra de agua, lo que perjudica seriamente sus ingresos y su capacidad de subsistencia.

Además de la afectación económica, la falta de este elemento vital pone en riesgo la salud de los habitantes, en especial de los niños y adultos mayores, debido a las dificultades para mantener las condiciones básicas de higiene y alimentación.

Fuente: Diario Ímpetu.