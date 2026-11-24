Graves problemas hídricos afectan a múltiples provincias golpeando a productores locales y familias del campo

Huánuco.- Los productores pecuarios de la región atraviesan un escenario crítico ante la extinción total de diversos arroyos, lo que representa uno de los episodios de escasez hídrica más severos registrados en el territorio. Esta preocupante situación ha generado alarma debido a que el suelo se reseca y el ganado perece por deshidratación en distintas zonas.

La falta de recursos acuíferos está impactando con fuerza a varias provincias, entre ellas Huacaybamba, Marañón, Huamalíes, Lauricocha, Dos de Mayo, Ambo y Huánuco. En estos lugares, tanto campesinos dedicados al cultivo como criadores de animales informan sobre la mortandad de su ganado originada por la intensa sequía que agota riachuelos y manantiales clave.

La ausencia de fuentes de agua y la pérdida de cobertura vegetal natural perjudican de manera directa al ganado vacuno, ovino y a los corderos. Asimismo, este panorama compromete el sustento de las comunidades rurales cuya economía y supervivencia dependen estrechamente de estas especies.

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Desde el medio local se reclama de manera urgente al MIDAGRI, AGRORURAL, SENASA, al gobierno regional y a los municipios provinciales y distritales que brinden ayuda inmediata. Se solicita el envío rápido de agua, heno, alimento para el ganado, suplementos vitamínicos y atención veterinaria para proteger a los animales que aún resisten.

Finalmente, se señala que la emergencia climática y la ausencia de medidas preventivas agravan este escenario adverso en la región. La combinación de factores ambientales y falta de previsión deja expuestas a las poblaciones rurales ante el avance de la sequía.

Fuente: Marca Huánuco.