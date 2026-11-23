La iniciativa contempla la conservación de bosques y recuperación de áreas degradadas.

Pucallpa.- Un total de 812 hectáreas de cultivos de cacao y palma aceitera en la región Ucayali se encuentran en transición hacia la agricultura regenerativa, como parte de un proyecto que busca promover una producción agrícola más sostenible, recuperar áreas degradadas y contribuir a la conservación de los recursos naturales.

Los avances corresponden a Paisaje Clima Perú, iniciativa impulsada por Nestlé desde 2024, que actualmente involucra a 120 productores de la región, quienes reciben capacitaciones, asistencia técnica y orientación para mejorar el manejo de sus cultivos mediante prácticas adaptadas a las condiciones de cada territorio.

Según la información proporcionada por la empresa, el proyecto trabaja con 48 productores de cacao y 72 de palma aceitera, dos actividades que representan una importante fuente de ingresos para numerosas familias de Ucayali.

Más de 30 mil árboles plantados

Además de las 812 hectáreas que ya están en transición hacia la agricultura regenerativa, la iniciativa ha desarrollado planes de trabajo para orientar la adopción de prácticas sostenibles en otras 3,298 hectáreas de cultivo.

Asimismo, se han identificado 754 hectáreas de bosque para conservación y se han plantado aproximadamente 30 mil árboles en áreas degradadas, como parte de las acciones de recuperación ambiental.

Estas actividades buscan mejorar las condiciones del suelo, favorecer el cuidado del agua y contribuir a la protección de la biodiversidad en las zonas donde se desarrolla el proyecto.

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Capacitación a agricultores y técnicos

Otro componente importante es el fortalecimiento de capacidades de los productores y profesionales vinculados a las cadenas agrícolas. Hasta la fecha, más de 120 agricultores y 60 técnicos han recibido capacitación para implementar prácticas de producción sostenible.

Al respecto, María Fernanda Rivera Abarca, líder de Sostenibilidad de Nestlé Perú, señaló que la agricultura regenerativa permite trabajar directamente con los productores para mejorar el manejo de los recursos naturales y fortalecer sus capacidades productivas.

Proyecto llegará también a San Martín

Paisaje Clima Perú se desarrolla en alianza con Earthworm Foundation, Grupo Palmas, Industrias del Espino y Machu Picchu Foods.

Como parte de su siguiente etapa, la iniciativa contempla ampliar sus actividades hacia Tocache, en la región San Martín, con el objetivo de alcanzar un total de 190 agricultores participantes.

El proyecto forma parte de la estrategia de Creación de Valor Compartido de Nestlé y está alineado con su hoja de ruta Net Zero 2050, orientada a alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero a lo largo de su cadena de valor.

De esta manera, Ucayali se incorpora a iniciativas que buscan compatibilizar la actividad agrícola con la conservación ambiental y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.