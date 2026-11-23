Señala a excomuneros expulsados que toman su nombre.

Curimaná.- La Comunidad Nativa Kokama Unida Ecológica de Curimaná rechazó las noticias falsas que circulan en ciertos medios regionales que señalan que algún líder o la comunidad Kokama tendría conflictos con la palmicultora Ocho Sur, en la región Ucayali, y negó tener alguna disputa de tierras con esa empresa.

Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el jefe de esa población originaria, Celso Panduro Pacaya, quien agregó que los procedimientos relacionados con sus reivindicaciones territoriales se encuentran dentro del marco de las gestiones administrativas correspondientes, y que el objetivo de la comunidad es hacer valer sus derechos mediante los canales institucionales y legales.

“Hay un grupo de ex pobladores expulsados por manejos ilegales con la madera, que se han autodenominado Comunidad Nativa Kokama Unida Ecológica, para confundir y sorprender a las autoridades, y son ellos los que han invadido los terrenos de la empresa palmicultora Ocho Sur, unidos presuntamente con traficantes de tierras” señaló el Apu.

Agregó que su comunidad nativa está conformada por aproximadamente 70 familias y más de 180 pobladores que viven y trabajan en el lugar, y que es la única legítimamente constituida, recordando que sus habitantes llevan más de dos décadas luchando por la titulación de sus tierras.

“El Gobierno Regional y las autoridades de Ucayali saben de nuestra existencia, tanto, que la Dirección Regional de Agricultura acaba de disponer la emisión del título de propiedad de 1,600 hectáreas, a favor de nuestra población originaria. Esto nos respalda para nuestra titulación ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos”, resaltó Panduro Pacaya.

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Durante la reunión de prensa se proyectó un video de la Apu fundadora, Amelia Pacaya, quien afirmó que desde el 2005 los comuneros vienen haciendo una defensa de su territorio en forma pacífica y armoniosa con sus vecinos, aclarando que no tienen ninguna “pelea” ni desavenencia con ellos.

“Además, la comunidad de Kokama está afiliada al Parlamento de Pueblos Indígenas del Perú y credenciales que les otorgó el que fuera su Apu Antonio Pacaya Ricopa, del ORAU de Ucayali, el Ministerio de Agricultura y reconocimiento de la PNP del distrito de Curimaná como Junta Vecinal, entre otros documentos. Estamos bien organizados”, precisó la Apu fundadora de esa población.

Por su parte, Damaris Pacaya Angulo, hija de otro de los fundadores de Kokama, sostuvo que con Ocho Sur mantienen una cordial amistad de vecinos y que el desarrollo realizado en su comunidad se ha llevado a cabo con el apoyo de la citada empresa, que ha mejorado la calidad de vida de sus pobladores

“Que quede claro que nosotros no mantenemos ningún conflicto con Ocho Sur y que, por el contrario, reconocemos sus aportes con nuestra comunidad. Las personas que actualmente generan problemas son los excomuneros expulsados que deben haberse juntado con personas de mala conducta para actuar de esa forma”, expresó la pobladora.

La conferencia de prensa se efectuó dentro del salón comunal de la legítima comunidad Kokama del distrito de Curimaná y contó con la presencia de autoridades originarias de diversas comunidades y de organismos gremiales de agricultura.