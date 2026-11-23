Estrategia en Ucayali busca restaurar áreas degradadas mediante dispersión masiva de semillas nativas en cuatro distritos

Pucallpa.- El proyecto de recuperación de zonas deterioradas por el fuego comenzó en la comunidad nativa Puerto Firmeza, situada en el distrito de Yarinacocha, dentro de la región Ucayali. El Ministerio del Ambiente encabezó el lanzamiento de un millón quinientas mil esferas reforestadoras con semillas locales, buscando devolver la vegetación y sanar los entornos perjudicados.

La jornada contó con la presencia del titular del sector ambiental, Juan Carlos Castro, quien señaló que el plan permitirá rehabilitar más de tres mil hectáreas impactadas por siniestros forestales. Estas labores alcanzarán los territorios de Yarinacocha, Nueva Requena, Campo Verde y Manantay.

Para este despliegue regional se emplearon variedades propias de la zona, tales como capirona, bolaina, shaina y sangre de grado. Las esferas utilizadas fueron producidas por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente.

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El ministro destacó que esta primera etapa de siembra a gran escala representa un avance fundamental para recomponer los espacios amazónicos afectados. Con ello se busca atender de forma directa las consecuencias ambientales dejadas por los incendios en la región.

En conjunto, la intervención combina el trabajo institucional y el uso de especies autóctonas para acelerar la regeneración de los bosques ucayalinos. De esta manera, el sector apunta a restablecer el equilibrio ecológico en las áreas golpeadas por el fuego.

Fuente: Diario Ahora Ucayali.