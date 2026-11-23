Este recurso natural de los Andes peruanos es clave para la industria global de alta gama

Huánuco.- En las zonas secas de los valles interandinos de Huánuco, crece la tara de forma silvestre, un árbol ancestral capaz de resistir duras sequías. Sus vainas de tonos rojizos y dorados son muy valoradas, ya que el Perú abastece más del 80 % de este recurso a nivel global, consolidándose como el principal proveedor de un insumo clave para la alimentación y la marroquinería de lujo.

La industria de la moda europea y el sector de vehículos de lujo demandan los taninos de la tara peruana para el tratamiento de tapicerías y pieles. Este componente orgánico permite que los cueros obtengan suavidad, alta resistencia al sol y un acabado ecológico libre de sustancias tóxicas, lo que eleva el valor de los productos finales.

Su uso se remonta a épocas preincas, cuando era empleada como tinte natural y en la medicina tradicional. Hoy en día, la recolección de este fruto silvestre sigue siendo una actividad fundamental que impulsa la economía de miles de familias campesinas en las zonas rurales de los Andes, brindándoles el sustento diario.

Lee también Comunidad nativa Kokama desmiente conflicto con Ocho Sur

Además de su valor económico, el cultivo y la cosecha de la tara cumplen un rol ambiental muy importante al frenar la erosión de los suelos andinos. Al ser una especie adaptada a las laderas áridas, ayuda a fijar el terreno, protegiendo los frágiles ecosistemas de la sierra frente al desgaste natural y la pérdida de fertilidad.

La tara representa un puente entre el saber ancestral y las exigencias de la industria moderna y sostenible. Su recolección no solo preserva la biodiversidad, sino que también posiciona al Perú en el mercado global, demostrando que los recursos nativos pueden ser el motor de un desarrollo respetuoso con el medio ambiente.

Fuente: Marca Huánuco.