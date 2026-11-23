Gobierno Regional impulsa la producción cafetalera distribuyendo insumos agrícolas y herramientas en siete provincias huanuqueñas

Más de mil cuatrocientos caficultores de Huánuco reciben fertilizantes

Gobierno Regional impulsa la producción cafetalera distribuyendo insumos agrícolas y herramientas en siete provincias huanuqueñas

Huánuco.- La Dirección Regional de Agricultura de Huánuco ha puesto en marcha la entrega de 3 225 sacos de fertilizantes para apoyar a 2 991 caficultores en siete provincias del departamento. Dentro de este alcance regional, la provincia de Leoncio Prado destaca por reunir la mayor cantidad de personas favorecidas, sumando un total de 1 475 agricultores integrados en esta iniciativa.

Esta distribución se enmarca en el Proyecto Café que ejecuta el Gobierno Regional de Huánuco, el cual también contempla el reparto de 400 cestos cosecheros para optimizar las labores de recolección del grano. De esta manera, se busca dotar a los trabajadores del campo tanto de abonos como de implementos prácticos para su faena diaria.

Lee también Comunidad nativa Kokama desmiente conflicto con Ocho Sur

El alcance territorial de este programa no se limita únicamente a Leoncio Prado, sino que abarca también a productores pertenecientes a otras seis provincias huanuqueñas. Entre las jurisdicciones beneficiadas se encuentran Huamalíes, Pachitea, Marañón, Dos de Mayo, Huánuco y Huacaybamba, consolidando una cobertura amplia en la región.

Según lo indicado por la Dirección Regional de Agricultura, el objetivo central de este apoyo es fortalecer la nutrición de las plantaciones y elevar el rendimiento de las cosechas de café. Con ello se apunta a optimizar el desarrollo de los cultivos mediante el uso adecuado de los insumos entregados.

Asimismo, la institución proyecta que la dotación de estos recursos impacte positivamente en el entorno laboral y en la economía de los hogares que dependen de la caficultura. La intervención busca traducirse en mejores ingresos y condiciones más favorables para las familias dedicadas a este rubro agrícola.

Fuente: Uranio Tv Noticias.