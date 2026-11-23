Huánuco.- Un mono machín negro de nombre científico Sapajus apella, fue puesto a salvo en un operativo ejecutado en Aucayacu, dentro de la provincia de Leoncio Prado, en Huánuco. El procedimiento se originó a raíz de un aviso de SERFOR ante una probable posesión indebida de fauna silvestre.
La diligencia fue conducida por la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de Leoncio Prado, contando con la colaboración de la Fiscalía Ambiental y la Policía Nacional. Esta acción conjunta permitió intervenir el caso de manera coordinada en el distrito huanuqueño.
Tras ser recuperado, el primate fue llevado a las instalaciones correspondientes para iniciar su aislamiento preventivo y revisión médica. Allí permanece bajo control sanitario con el propósito de resguardar su estado físico y bienestar general.
Durante la intervención, los representantes de las instituciones reiteraron que las especies silvestres no son aptas para criarse como mascotas. Asimismo, hicieron un llamado a los ciudadanos para cuidar la fauna local y preservar la diversidad biológica.
En suma, el operativo buscó frenar el mantenimiento ilegal de animales silvestres y reforzar la conciencia ambiental en la zona. El seguimiento del ejemplar continúa enfocado en asegurar su adecuada atención mientras se mantienen las medidas de resguardo.
Fuente: Oriental TV+.