Luis Abensur asumirá la conducción municipal el próximo 1 de enero de 2027.

Contamana.- La Municipalidad Provincial de Ucayali en Loreto inició la mañana de este lunes el proceso de transferencia de gestión entre los equipos técnicos de la administración saliente y entrante, como parte de las acciones preparatorias para el cambio de gobierno municipal.

En esta primera jornada participaron la alcaldesa saliente, Teodomira Quintana Torres, y el alcalde electo, Luis Segundo Abensur Ruiz, quienes estuvieron presentes durante el inicio de las coordinaciones entre los representantes de ambas administraciones.

El proceso de transferencia permitirá a los equipos técnicos revisar y compartir información relacionada con la situación administrativa, económica, presupuestal y operativa de la municipalidad, así como el estado de los proyectos, obras y servicios que se encuentran en ejecución.

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Esta etapa es importante para garantizar que la nueva administración reciba información sobre el funcionamiento de la institución y pueda conocer los asuntos pendientes antes de asumir oficialmente sus responsabilidades.

De acuerdo con el cronograma de cambio de autoridades, Luis Segundo Abensur Ruiz asumirá la conducción de la Municipalidad Provincial de Ucayali el 1 de enero de 2027 y ejercerá funciones hasta el 31 de diciembre de 2030.

La transferencia de gestión constituye un procedimiento institucional que busca facilitar la continuidad de los servicios municipales y asegurar que las nuevas autoridades cuenten con información sobre el estado en que reciben la comuna.