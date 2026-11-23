Capacitación agroecológica en Padre Abad impulsa la conservación amazónica y fortalece las cadenas productivas locales

Pucallpa.- Con el propósito de fomentar prácticas agrícolas responsables y proteger la riqueza natural de la selva, la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, mediante su Dirección de Promoción y Competitividad Agraria, impulsó esta iniciativa. La actividad contó con el respaldo de Landscape Alliance, organización antes conocida como CIFOR-ICRAF, logrando ejecutar de manera satisfactoria un taller práctico centrado en el manejo y uso ecológico del bijao dentro de esquemas agroforestales.

El encuentro formativo tuvo lugar en la zona de La Divisoria, perteneciente al distrito de Boquerón, dentro de la provincia de Padre Abad. Para llevar a cabo las demostraciones en campo, se utilizó como espacio de práctica el terreno experimental del agricultor de la localidad, Clider Anastacio.

En esta capacitación intervinieron de forma dinámica veinte referentes productivos provenientes de distintas zonas de Ucayali, representando a variados rubros agrícolas y pecuarios de la región. Durante la jornada, los asistentes estuvieron guiados por técnicos y promotores de cadenas productivas de la Dirección de Promoción y Competitividad Agraria.

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El equipo técnico y los participantes estuvieron encabezados por la directora de dicha dependencia, la ingeniera Bella Nair Salas Pérez, quien acompañó el desarrollo de las actividades. Esta articulación buscó acercar conocimientos aplicables directamente a la realidad productiva de quienes trabajan la tierra en el territorio ucayalino.

En conjunto, la propuesta apostó por combinar el aprovechamiento económico del bijao con modelos agroforestales que respeten el entorno. De este modo, se promovió el fortalecimiento de las capacidades locales sin descuidar el equilibrio ambiental de la Amazonía.

Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU).