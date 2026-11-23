Resolución ministerial habilita el camino para firmar una adenda con la empresa Cálidda.

Pucallpa.- La región Ucayali se encuentra entre las siete regiones del país que serán incorporadas al proyecto de masificación del gas natural, una iniciativa que contempla una inversión de 550 millones de dólares y busca ampliar el acceso a este recurso energético para más de un millón de peruanos.

Este lunes 23 de noviembre, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, firmó una resolución ministerial que permitirá avanzar hacia la suscripción de una adenda al contrato de concesión con la empresa Cálidda, paso necesario para continuar con la implementación del proyecto.

La iniciativa comprende a las regiones de Ucayali, Junín, Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, donde se proyecta instalar redes de distribución de gas natural en 15 ciudades.

De acuerdo con la información del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el proyecto permitirá llevar este servicio a más de 300 mil hogares y alcanzar a una población superior al millón de personas.

Ucayali entre las regiones beneficiadas

La incorporación de Ucayali representa un avance dentro de los planes nacionales para ampliar la infraestructura energética hacia las regiones del centro y sur del país, donde numerosas familias todavía dependen del balón de gas para sus actividades domésticas.

Durante una reunión de trabajo con autoridades regionales, el gobernador de Ucayali, Manuel Gambini, expresó su respaldo a la iniciativa, que busca ampliar la cobertura del gas natural y facilitar el acceso a una alternativa energética de menor costo frente al gas envasado.

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El ministro Shinno señaló que el proyecto busca atender una demanda histórica de las poblaciones que llevan más de 24 años esperando el acceso a este recurso.

La adenda todavía está pendiente

Aunque la resolución ministerial ya fue suscrita, la adenda con Cálidda todavía debe formalizarse. Este documento permitirá modificar el contrato de concesión y avanzar hacia la ejecución de las obras de distribución.

Según información recogida por RPP, la colocación de la primera piedra de los trabajos podría realizarse durante la primera semana de diciembre, aunque todavía está pendiente la confirmación del cronograma de ejecución.

Proyecto bajo observación

La iniciativa también enfrenta cuestionamientos técnicos. Osinergmin advirtió sobre posibles sobrecostos relacionados con las condiciones económicas de la modificación contractual, el reconocimiento de inversiones y el valor residual de los activos de la concesión.

Estas observaciones forman parte de la discusión sobre los términos económicos del proyecto y deberán ser consideradas durante el proceso de formalización.

Para Ucayali, la expectativa está puesta en que los siguientes pasos permitan concretar la infraestructura necesaria para que más hogares puedan acceder al gas natural, un servicio que podría representar una alternativa energética para las familias y las actividades productivas de la región.