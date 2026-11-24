Escasez de luz afecta la conservación de cuerpos y genera alerta sanitaria en el local

Pucallpa.- Una grave situación ha sido reportada en la morgue del Ministerio Público en Pucallpa. La ausencia de energía eléctrica habría dejado fuera de funcionamiento las cámaras frigoríficas destinadas a la preservación de los cadáveres, lo que ha provocado olores intensos que delatan el preocupante estado en que se encuentra este recinto público.

Este problema se hizo público durante una inspección realizada por el contralor general de la República y el senador Velásquez Portocarrero. Sin embargo, a pesar de la relevancia de la fiscalización, los vigilantes del establecimiento no permitieron el acceso de los medios de comunicación para registrar lo que ocurría en el interior.

Frente a esta restricción y las condiciones halladas, el senador anunció que informará detalladamente sobre los hechos al fiscal de la Nación. Su objetivo es demandar una intervención inmediata que permita devolver el suministro de luz y asegurar el correcto resguardo de los restos humanos.

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El panorama ha despertado serias dudas entre la ciudadanía, que se cuestiona desde cuándo se carece de electricidad, quiénes son los responsables directos de este descuido y qué acciones de emergencia se implementarán para evitar un problema mayor de salud pública.

Finalmente, se espera que los directivos del Ministerio Público brinden las explicaciones correspondientes. Es indispensable que se restablezcan las condiciones dignas en una dependencia de tanta sensibilidad, donde el respeto a las personas fallecidas y a sus familiares debe ser la máxima prioridad.

Fuente: Oriental TV+.