Autoridades forestales aplican multas y decomisan madera sin papeles tras detectar cuatro infracciones en Leoncio Prado

Tingo María.- Se aplicó una sanción contra el traslado y la tenencia indebida de madera en Tingo María. La Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de Leoncio Prado castigó a seis individuos implicados en cuatro faltas forestales, vinculadas con guardar y movilizar carga maderera carente de papeles que respaldaran su origen lícito.

En el marco de las diligencias se contabilizaron 1,194 unidades de madera, lo que representa 22,154.84 pies tablares y 52.252 metros cúbicos. Este volumen abarca variedades arbóreas tales como tornillo, cumala, huimba, favorito, huangana e higuerilla.

De igual modo, las instancias competentes dictaron sanciones pecuniarias administrativas que suman 4.0145 UIT, dentro de las estrategias desplegadas para enfrentar las prácticas forestales ilícitas.

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Estas intervenciones se inscriben en las políticas impulsadas por el Gobierno Regional de Huánuco para resguardar el patrimonio natural y contener el avance de las irregularidades ambientales en la zona.

En suma, las medidas buscan reforzar el control sobre el aprovechamiento forestal y disuadir el tráfico de productos maderables sin autorización en la provincia.

Fuente: Tingo María Al Minuto.