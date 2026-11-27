Reconocimiento académico destaca trayectoria nacional e internacional durante celebraciones por el aniversario institucional ucayalino

Pucallpa.- Como parte de las celebraciones por los 47 años de fundación de la Universidad Nacional de Ucayali, la principal casa de estudios superiores de esta región concedió el grado de Doctor Honoris Causa a reconocidos especialistas en ciencias jurídicas de alcance nacional e internacional. Esta distinción valora sus contribuciones significativas al campo del Derecho y al avance del saber jurídico.

El acto protocolar se llevó a cabo en la sala de reuniones del Rectorado con la presencia de destacadas autoridades universitarias. En la ceremonia participaron el doctor Pedro Ormeño Carmona, en calidad de rector encargado, junto con el doctor Jorge Ruiz Rojas, quien ejerce como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

El primer homenajeado en recibir este reconocimiento honorífico fue el doctor Augusto Huaroma Vásquez. Tras recibir la distinción, el jurista manifestó su firme disposición de seguir aportando de manera constante al crecimiento académico y al progreso institucional de la Universidad Nacional de Ucayali.

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Respecto a su formación profesional, el doctor Huaroma Vásquez cuenta con los títulos de abogado y licenciado en Educación otorgados por la Universidad San Pedro de Chimbote. Asimismo, posee los grados académicos de magíster y doctor en Derecho obtenidos en la Universidad del País Vasco, en España.

Con este tipo de ceremonias conmemorativas, la universidad ucayalina reafirma su vínculo con referentes del ámbito legal y académico. Al mismo tiempo, fortalece su compromiso institucional con la excelencia educativa y el intercambio de conocimientos en beneficio de toda su comunidad universitaria.

Fuente: Universidad Nacional de Ucayali