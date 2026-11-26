Firma de adenda con Cálidda promueve distribución energética en quince ciudades del centro y sur

Pucallpa.- El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, asistió al acto de firma de una adenda clave entre el Estado peruano y la compañía Cálidda, orientada a extender el suministro de gas natural hacia quince localidades repartidas en siete regiones.

Este plan abarca los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali, formando parte de los esfuerzos estatales para incrementar la disponibilidad energética en zonas del centro y sur del país.

El evento oficial tuvo lugar en la ciudad del Cusco y consistió en la aprobación de la Novena Adenda al Contrato BOOT de Concesión de Distribución de Gas Natural, un paso señalado como relevante para acelerar la llegada masiva de este combustible.

Lee también Asistencia técnica impulsa parcelas demostrativas en la producción de café

Gracias a esta disposición, Ucayali figura entre los territorios incluidos en la iniciativa, cuyo propósito es diversificar las opciones energéticas y facilitar el acceso al gas natural tanto para los hogares como para las actividades productivas.

En conjunto, el acuerdo busca acercar este recurso energético a nuevas poblaciones y dinamizar el desarrollo en las regiones beneficiadas.

Fuente: Diario Ímpetu.