Beneficio cubre cuatro soles por galón hasta trescientos soles mensuales durante tres meses en selva

Pucallpa.- El Ejecutivo ha hecho oficial un subsidio económico dirigido a los conductores de mototaxis en la Amazonía peruana. Esta medida busca aliviar el impacto generado por el incremento en el precio de los combustibles sobre quienes realizan este servicio de transporte.

De acuerdo con la disposición difundida, los beneficiarios recibirán un apoyo equivalente a cuatro soles por cada galón. El monto máximo otorgado alcanzará hasta trescientos soles y se aplicará durante un periodo de tres meses.

La cobertura de este beneficio contempla a los mototaxistas que operan en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Estos departamentos amazónicos concentran una alta presencia de vehículos menores destinados al traslado cotidiano de pasajeros.

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El subsidio responde directamente al encarecimiento de los combustibles que afecta la operatividad diaria de los conductores. Con este respaldo económico temporal, se procura amortiguar los costos operativos asociados al trabajo en la selva.

La fotografía que acompaña la noticia muestra una vía urbana transitada por numerosos mototaxis y otros vehículos en medio de la actividad diaria. El reporte figura firmado por Aaron Ramos Medina en la sección de Economía del medio.

Fuente: RPP (rpp.pe).