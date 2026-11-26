El parlamentario rechazó toda forma de violencia contra la vida y el ejercicio del periodismo.

Pucallpa.- El senador Jorge Velásquez Portocarrero expresó públicamente su solidaridad con el periodista Marcio Pérez, corresponsal de TV Perú en Pucallpa, quien resultó herido de bala en el brazo tras ser víctima de un ataque armado en un establecimiento comercial de la ciudad.

A través de un pronunciamiento difundido mediante un flyer, el parlamentario manifestó su rechazo a todo acto de violencia que atente contra la vida de las personas y el libre ejercicio del periodismo.

«Expresamos nuestra solidaridad con el periodista Marcio Pérez, quien ha sido víctima de un ataque con arma de fuego», señala el mensaje difundido por el senador, en el que también transmite su respaldo al comunicador frente a este preocupante hecho.

Defiende la libertad de expresión

En su pronunciamiento, Velásquez Portocarrero puso énfasis en la importancia de proteger la libertad de expresión y garantizar que los periodistas puedan desarrollar sus actividades informativas sin amenazas ni agresiones.

«La garantía de un país libre es su libertad de expresión, y esta debe ser respetada y protegida», destaca el mensaje del parlamentario.

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La declaración cobra especial relevancia luego del ataque perpetrado contra el corresponsal de TV Perú en Pucallpa, un hecho que ha generado preocupación y rechazo por la violencia ejercida contra un trabajador de prensa.

Exige investigación y sanción a responsables

Asimismo, el senador exigió la intervención de las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido, identificar a quienes participaron en el atentado y aplicar las sanciones correspondientes.

«Exigimos que las autoridades investiguen este grave hecho y sancionen a los responsables», enfatiza el pronunciamiento.

El caso de Marcio Pérez vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las garantías de seguridad para los hombres y mujeres de prensa, quienes cumplen una labor fundamental en la sociedad al informar sobre los acontecimientos de interés público.

La agresión contra un periodista no solo compromete la integridad de la persona afectada, sino que también representa una amenaza para el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Finalmente, el pronunciamiento de Jorge Velásquez Portocarrero se suma a las expresiones de rechazo frente a este atentado y al llamado para que las autoridades desarrollen una investigación que permita esclarecer los hechos y evitar que este tipo de agresiones queden impunes.