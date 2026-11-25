Un deslizamiento por lluvias intensas bloqueó el kilómetro 145 en Chili Chili y restringió el tránsito

Cusco.- La circulación de vehículos en la carretera Interoceánica que conecta Cusco y Madre de Dios se encuentra limitada tras registrarse un deslizamiento en ese corredor vial. Este incidente impide el desplazamiento habitual de las unidades que transitan por dicha ruta.

El evento se produjo a la altura del kilómetro 145, específicamente en el sector conocido como Chili Chili. En ese punto se reportó el desprendimiento de piedras y tierra sobre la plataforma de la vía.

De acuerdo con la información difundida, grandes cantidades de rocas, tierra y lodo obstruyen el paso vehicular en ese tramo. La acumulación de este material dificulta la transitabilidad en una zona clave de conexión regional.

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El deslizamiento ocurrió a raíz de las intensas precipitaciones pluviales registradas en el sector. Las lluvias debilitaron el terreno y provocaron la caída del material sobre la carretera.

Ante este escenario, los conductores y pasajeros que se desplazan entre Cusco y Madre de Dios enfrentan restricciones en la vía debido al material acumulado por las lluvias en el kilómetro 145.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias Andina (andina.pe).