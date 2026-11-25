Pucallpa.- El abogado Emilio Corrales Villacorta participará con el número 1 en la lista que postula a la decanatura del Colegio de Abogados de Ucayali (CAU) para el periodo 2027-2028, luego de conocerse la numeración asignada a las agrupaciones que competirán en el próximo proceso electoral de esta orden profesional.
El anuncio marca un nuevo avance en la participación del reconocido abogado y docente universitario, quien ha manifestado su intención de asumir la conducción institucional del gremio y viene difundiendo una serie de propuestas orientadas a impulsar cambios en su organización y funcionamiento.
Propuestas para modernizar el Colegio de Abogados
Desde que anunció su candidatura, Emilio Corrales Villacorta ha venido exponiendo iniciativas enfocadas en la modernización del CAU, así como en el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de los abogados agremiados.
Su planteamiento apunta a promover una institución con mejores condiciones para sus integrantes y una gestión que atienda las necesidades de los profesionales del derecho en la región Ucayali.
Con el número 1 asignado a su lista, Corrales continuará desarrollando su propuesta electoral de cara a los comicios que definirán a la próxima junta directiva del Colegio de Abogados de Ucayali para el periodo 2027-2028.