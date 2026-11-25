La empresa obtuvo la validación de su Plan HACCP tras superar una rigurosa evaluación sanitaria.

Lima.- La quesería artesanal peruana La Cabrita, especializada en la elaboración de quesos de autor con 100 % leche de cabra, obtuvo la Validación Técnica Oficial de su Plan HACCP, otorgada por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) del Ministerio de Salud, tras superar un riguroso proceso de evaluación y vigilancia sanitaria.

Este reconocimiento representa un importante avance para el emprendimiento, debido a que respalda oficialmente los controles sanitarios que aplica durante sus procesos de elaboración, con el objetivo de garantizar la inocuidad de sus productos y brindar mayor confianza a los consumidores.

El sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) permite identificar posibles riesgos durante la producción, establecer mecanismos de vigilancia en las etapas críticas y aplicar medidas correctivas cuando se detecta alguna falla. De esta manera, se busca prevenir situaciones que puedan comprometer la seguridad de los alimentos.

Detrás de este logro se encuentran las maestras queseras Gisela Igreda y su hermana Milagros, fundadoras e impulsoras de La Cabrita, quienes desde antes de la pandemia apostaron por adecuar su planta de producción y fortalecer sus controles para cumplir con las exigencias sanitarias.

El camino no fue sencillo. La clausura de su planta llegó a poner en riesgo la continuidad del emprendimiento; sin embargo, ambas perseveraron, consiguieron reabrir sus instalaciones y continuaron trabajando hasta alcanzar la validación oficial de DIGESA.

Nuevas oportunidades para llegar a más consumidores

Con esta validación, La Cabrita fortalece su capacidad para acreditar sus controles de producción ante distribuidores, supermercados, restaurantes y tiendas especializadas.

Este respaldo abre nuevas posibilidades comerciales para la empresa, que busca ampliar sus puntos de venta y llegar a más consumidores interesados en productos artesanales elaborados con leche de cabra.

Asimismo, representa un avance para la quesería artesanal peruana, al demostrar que los pequeños emprendimientos también pueden alcanzar rigurosos estándares sanitarios y proyectarse hacia nuevos mercados.

Cuatro medallas en el Concurso de Quesos del Uruguay 2026

A este importante reconocimiento sanitario se suman los resultados obtenidos por La Cabrita en el 20.º Concurso de Quesos del Uruguay 2026, donde conquistó cuatro medallas por la calidad de sus productos.

La quesería peruana obtuvo una medalla de oro con su queso Illari Blando; dos medallas de plata con Illari Duro y Cholombert; y una medalla de bronce con el queso Cabruto.

De esta manera, La Cabrita suma dos importantes respaldos: el reconocimiento internacional a la calidad de sus quesos y la validación oficial de DIGESA a los controles sanitarios que aplica durante su elaboración.

Un logro que refleja la perseverancia de sus fundadoras y el potencial de los emprendimientos peruanos dedicados a la producción artesanal de alimentos.