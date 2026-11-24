Operativo liderado por César Aguilar revela fallas en hospitales, colegios, sedes policiales y obras públicas regionales

Pucallpa.- El contralor general César Aguilar Surichaqui, junto con treinta auditores, realizó un operativo multisectorial en Ucayali que dejó al descubierto múltiples anomalías en los servicios públicos. En el sector salud se observaron áreas hospitalarias con peligro de colapso, enfermos aguardando atención en el suelo, instrumental médico desactualizado e inconvenientes en la morgue del Ministerio Público.

Asimismo, el recorrido de fiscalización permitió comprobar demoras en los trabajos de edificación de la Escuela de Formación Artística Eduardo Meza Saravia. Este proyecto de infraestructura supera los cincuenta millones de soles en su valorización.

Las revisiones también pusieron en evidencia el mal estado de las bases policiales dedicadas a combatir cultivos ilícitos. En dichos recintos se hallaron cuartos deteriorados, baños fuera de servicio y una torre de vigilancia en situación de riesgo.

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Por otro lado, en una institución educativa de Coronel Portillo se advirtió la existencia de insumos escolares sin cocinar y un depósito con roedores e insectos.

Finalmente, el órgano de control anunció que mantendrá las labores de fiscalización hasta el veinticinco de noviembre con el fin de que las instituciones responsables implementen acciones correctivas.

Fuente: El Choche.